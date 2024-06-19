Егор Зверев

Переговоры России и КНДР в расширенном составе подошли к концу Переговоры России и КНДР с участием делегаций продлились более полутора часов

19 июня 2024 в 08:26

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (второй справа) во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне