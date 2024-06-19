Переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына с участием членов делегаций обеих стран завершились, сообщает ТАСС. Их продолжительность составила чуть более полутора часов.
После того, как главы двух государств сделали краткие вступительные заявления, встреча перешла в закрытый для прессы формат. Ожидается, что далее Путин и Ким Чен Ын продолжат деловую беседу в личном порядке.
В ходе переговоров Путин заявил Ким Чен Ыну, что изменения, которые претерпел Пхеньян в последние годы, производят впечатление. Российского лидера восхитило преображение столицы КНДР с момента его последнего визита в 2000 году. Он подчеркнул, что труд северокорейского народа сделал город очень красивым и на него приятно смотреть.
Президент России добавил, что взаимодействие между сторонами основано на равноправии и взаимном уважении. По его словам, стороны учитывают интересы друг друга. Российский лидер рассказал, что рад воспользоваться приглашением Ким Чен Ына и возможностью посетить Северную Корею.
Во время контактов Путин также отметил, что Россия ведет борьбу с навязываемой империалистической политикой США. Он поблагодарил главу Северной Кореи за поддержку российской позиции.