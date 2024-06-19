«Впечатляет»: Путин восхитился преображением Пхеньяна Путин: перемены в облике Пхеньяна за последние 24 года впечатляют

Фото: kremlin.ru/Владимир Смирнов, ТАСС

Церемония официальной встречи Владимира Путина Председателем Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном

Изменения, которые претерпел Пхеньян в последние годы, производят впечатление, заявил президент РФ Владимир Путин своему северокорейскому коллеге Ким Чен Ыну. Российского лидера восхитило преображение столицы КНДР с момента его последнего визита в 2000 году, передает ТАСС.

Производит впечатление то, что произошло со столицей Корейской Народно-Демократической Республики за последние годы. Впечатляют перемены в облике Пхеньяна, перемены, произошедшие со времени моего предыдущего визита в 2000-м. Это просто заметно, — заявил Путин.

Президент России отметил, что труд северокорейского народа под руководством Ким Чен Ына сделал город очень красивым. Путин добавил, что на Пхеньян приятно смотреть.

Кроме того, открывая переговоры с главой КНДР в расширенном составе, Путин подчеркнул, что взаимодействие между Россией и Северной Кореей основано на равноправии и взаимном уважении. По его словам, стороны учитывают интересы друг друга. Российский лидер рассказал, что рад воспользоваться приглашением Ким Чен Ына и возможностью посетить Северную Корею.

Также Путин указал, что Россия ценит оказываемую КНДР поддержку. Глава государства отдельно отметил содействие российской политике со стороны Пхеньяна на украинском направлении.