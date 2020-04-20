Оставшиеся без денег россияне решили провести карантин на священном холме

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Туристы из России, отправившиеся в духовный тур в Индию, потратили все свои денежные средства и решили провести остаток введённого в стране карантинного режима на священном холме Аруначала. Поднимающихся на вершину иностранцев заметили жители города Тируваннамалай и сообщили об этом в полицию.

Из-за ограничительных мер подъём на холм запрещён, полицейским удалось отследить перемещения пары с помощью дрона. 28-летнего Виктора Максутова и его 29-летнюю супругу Татьяну Симонаеву вывели с холма лесники и правоохранители, пишет Times of India.

Stranded Russian couple rescued in Tamil Nadu https://t.co/fYvB3n7ObO — TOIChennai (@TOIChennai) April 20, 2020

Россиян, которым нечем было платить за проживание, разместили в здании, принадлежащем неправительственной организации. Их пообещали снабжать продуктами питания. Туристов также проверили на наличие коронавируса, тесты дали отрицательные результаты.

В затруднительном положении в Таиланде из-за карантинных ограничений оказалась пара из России. Туристам, выселенным из отеля, пришлось жить в палатке в пещере, писал NEWS.ru.