Обвиняемому в коррупции экс-премьеру Пакистана вынесли новый приговор Dawn: экс-премьера Пакистана Хана приговорили к 14 годам тюрьмы за коррупцию

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Имран Хан

В Пакистане суд приговорил бывшего премьер-министра страны и председателя оппозиционной партии «Движение за справедливость» Имрана Хана к 14 годам тюремного заключения по делу о коррупции и продаже иностранных активов, сообщает газета Dawn. Его супруга Бушра Биби получила аналогичный срок по этому же делу.

Суд Исламабада установил, что Имран Хан и его супруга получили в общей сложности 108 взяток от различных глав государств и других зарубежных высокопоставленных лиц во время его пребывания на посту-премьер министра Пакистана. Приговор вынесен за восемь дней до всеобщих выборов, в которых принимает участие возглавляемая Ханом партия.

30 января стало известно, что Хана приговорили к 10 годам тюремного заключения по делу о разглашении государственной тайны. Вместе с ним срок получил экс-глава Министерства иностранных дел Шах Махмуд Куреши.

В августе прошлого года Хана приговорили к трем годам лишения свободы. Его признали виновным в коррупции. Суд также обязал его выплатить штраф в размере 100 тысяч рупий ($1209). В мае отмечалось, что оппозиционный политик стал фигурантом уголовного дела о нецелевой трате средств фонда «Аль-Кадир траст». Ущерб государственному бюджету оценивается в $630 тысяч.

После этого в стране начались массовые протесты и беспорядки. Протестующие подожгли офис «Радио Пакистан» и авиабазу ВВС страны в Мианвали. Также нападению подверглось здание межведомственной разведки.