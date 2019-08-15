https://static.news.ru/photo/6bd3e1fc-bf5f-11e9-8bde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Альпинисты, которые намерены покорить Эверест, отныне обязаны доказать, что вообще умеют подниматься на горные вершины. Такую позицию озвучили в правительстве Непала.

Там отметили, что обеспокоены ростом смертельных случаев при восхождении на высочайший пик планеты.

Тем, кто хочет добраться до высшей точки, предварительно рекомендовали совершить восхождения на вершины поменьше, передаёт ТАСС . При этом альпинисты должны иметь сертификат, который удостоверяет их надлежащую физическую подготовку, а также обязаны нанять профессиональных проводников.

Кроме того, власти страны задумались о том, чтобы увеличить плату за восхождение на Эверест до $35 тысяч.

Ранее News.ru писал, что власти Китая объявили о закрытии доступа к Эвересту. Решение было принято из соображений экологии — после туристических походов осталось много мусора.