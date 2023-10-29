Не менее 10 человек погибли при столкновении двух поездов в Индии

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Два пассажирских поезда столкнулись в индийском штате Андхра-Прадеш, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного правительственного чиновника. По его информации, в результате аварии погибли по меньшей мере 10 человек, еще около 25 получили ранения.

Как передает агентство, ЧП произошло в округе Визианагарам. Поезд, который следовал из населенного пункта Визага в Раягаду, остановился из-за обрыва воздушного кабеля, после чего в него врезался скорый состав. В результате столкновения три вагона с пассажирами одного из поездов сошли с рельсов. На месте работают экстренные службы.

В Индии ранее произошла другая крупная ж/д катастрофа, в результате которой погибли почти 300 человек и еще 900 пострадали. На востоке страны около города Баласор на полном ходу столкнулись пассажирский и грузовой поезда. По одной из версий, несколько вагонов поезда с пассажирами сошли с рельсов и протаранили стоящий товарный состав. Как заявил министр железных дорог, коммуникаций, электроники и информационных технологий страны Ашвини Вайшнав, причиной аварии стал сбой в системе электронной блокировки. Виновные в происшествии установлены.