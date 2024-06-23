На Окинаве осудили Токио за наращивание военной мощи Губернатор Окинавы: наращивание военной мощи Японии тревожит японцев

На фоне ситуации в Тайваньском проливе и на Корейском полуострове стремление Японии нарастить военную мощь усиливает напряженность в регионе, заявил губернатор Окинавы Дэнни Тамаки на траурной церемонии по случаю 79-й годовщины завершения битвы за этот остров во время Второй мировой войны, передает телеканал NHK. Выступая в Парке мира в городе Итоман, он подчеркнул, что тревогу жителей страны также вызывает быстрое развертывание Сил самообороны.

Тамаки подчеркнул, что из-за военных баз США, инцидентов и несчастных случаев, связанных с американскими военными, Окинава испытывает различные проблемы. Однако около 70% военных баз США в Японии по-прежнему сосредоточены в этой юго-западной префектуре.

По данным социологов, число ее жителей, переживших войну, сейчас составляет менее 10% от общей численности населения. Эксперты утверждают, что способы донести реалии той битвы до молодого поколения достигают поворотного момента, поскольку число выживших, которые могут поделиться своим собственным опытом, уменьшается.

Японский политолог и журналист Итие Исикава недавно отметил, что договор о партнерстве, заключенный между Россией и Северной Кореей, содержит «непонятные тонкие детали».По его словам, эти пункты вызывают особую тревогу. Так, речь идет о том, что Путин «специально подчеркнул» наличие у Северной Кореи собственного ядерного оружия.