Тонкие ядерные детали в договоре России и КНДР напугали Японию Политолог Исикава: некоторые детали в договоре РФ и КНДР вызывают беспокойство

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын

Договор о партнерстве, заключенный между Россией и Северной Кореей, содержит «непонятные тонкие детали», заявил японский политолог и журналист Итие Исикава в эфире телеканала BS Fuji. По его словам, эти пункты вызывают особую тревогу. Так, речь идет о том, что Путин «специально подчеркнул» наличие у Северной Кореи собственного ядерного оружия.

В этом договоре есть непонятные тонкие детали. Вот они-то как раз и вызывают беспокойство, — заявил Исикава.

По словам политолога, Россия фактически подчеркнула, что Северная Корея не нуждается в помощи ядерного потенциала РФ. Он также выразил мнение, что целью Москвы является «распыление» сил США между Европой и Азией, и реализация этого намерения близка к достижению как раз из-за подписанного договора.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что визит президента РФ Владимира Путина в КНДР и его встреча с главой государства Ким Чен Ыном, а также поездка во Вьетнам посадили американцев в лужу. По его словам, шаг российского лидера продемонстрировал, насколько провальной является санкционная политика Вашингтона. Вместе с тем дипломат отметил, что всюду вслед за российским лидером едут американские эмиссары, которые пытаются выяснить подробности состоявшихся встреч.