Договор о партнерстве, заключенный между Россией и Северной Кореей, содержит «непонятные тонкие детали», заявил японский политолог и журналист Итие Исикава в эфире телеканала BS Fuji. По его словам, эти пункты вызывают особую тревогу. Так, речь идет о том, что Путин «специально подчеркнул» наличие у Северной Кореи собственного ядерного оружия.
В этом договоре есть непонятные тонкие детали. Вот они-то как раз и вызывают беспокойство, — заявил Исикава.
По словам политолога, Россия фактически подчеркнула, что Северная Корея не нуждается в помощи ядерного потенциала РФ. Он также выразил мнение, что целью Москвы является «распыление» сил США между Европой и Азией, и реализация этого намерения близка к достижению как раз из-за подписанного договора.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что визит президента РФ Владимира Путина в КНДР и его встреча с главой государства Ким Чен Ыном, а также поездка во Вьетнам посадили американцев в лужу. По его словам, шаг российского лидера продемонстрировал, насколько провальной является санкционная политика Вашингтона. Вместе с тем дипломат отметил, что всюду вслед за российским лидером едут американские эмиссары, которые пытаются выяснить подробности состоявшихся встреч.