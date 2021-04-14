МИД Китая предложил японским политикам выпить воды с «Фукусимы-1»

https://static.news.ru/photo/bed5ef56-9dcc-11eb-81fd-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/eco_nia

Японские политики должны лично выпить воды с АЭС «Фукусима-1», а также использовать её для приготовлении пищи. Так они смогут убедить общественность в безопасности этой воды.

Тогда пусть они начнут использовать её в качестве питьевой воды, а также для приготовления еды, стирки одежды и полива, — заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на регулярном брифинге.

Дипломат добавил, что японские власти в одностороннем порядке приняли решение по сбросу этой воды в океан. Бремя ответственности и риски перекладываются на весь мир и это ущемляет интересы безопасности международного сообщества. Лицзянь напомнил, что заявления японских политиков о безопасности воды с АЭС «Фукусима −1» основаны на односторонних данных. Они совершенно не кажутся убедительными.

Японская сторона также должна прислушаться к рекомендации Международного агентства по атомной энергии сотрудничать с заинтересованными сторонами, в том числе с Китаем и Республикой Корея, и создать техническую группу для оценки ситуации, — считает дипломат.

По его словам, оператор «Фукусимы-1» компания TEPCO (Tokyo Electric Power) неоднократно уличалась в фальсификации и сокрытии информации. Дипломат напомнил об исследовании немецких учёных, которые просчитали, что сброшенные вещества у берегов Фукусимы будут распространены по большей части Тихого океана за 57 дней, а за 10 лет будут присутствовать во всех океанах мира, сообщает ТАСС.

13 апреля японское правительство разрешило слить в океан большую часть воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». Политики утверждают, что вода очищена от радиоактивных веществ. Сброс займёт примерно два года. Этот процесс будут контролировать в МАГАТЭ. Участие наблюдательного органа повысит доверие и даст уверенность в экологической безопасности предстоящей операции, уверен глава организации Рафаэль Гросси.

Как писал NEWS.ru, МИД РФ сожалеет, что в Токио не провели консультации с Москвой перед решением сбросить воду в океан. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что в представленных японской стороной данных нет оценок рисков для экологии Тихоокеанского региона.