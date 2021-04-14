МАГАТЭ будет контролировать сброс воды с «Фукусимы-1» в океан

https://static.news.ru/photo/8b9ffbfc-9dbf-11eb-b346-96000091f725_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/GLOBAL LOOK PRESS

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) будет проводить постоянный мониторинг операции по сбросу в океан воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». Об этом заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси.

МАГАТЭ будет в центре этой деятельности. Мы будем присутствовать там на постоянной основе. Мониторинг операции будет осуществляться в сотрудничестве с японским правительством. Также мы будем искать помощи других международных экспертов для повышения качества всей операции, — заявил агентству Kyodo Гросси.

По его мнению, участие наблюдательного органа повысит доверие и даст уверенность в экологической безопасности предстоящей операции, так как заявление властей Японии о том, что вода не представляет опасности для здоровья уже оспаривают соседние страны (КНР и Южная Корея), а также местные рыболовецкие компании.

Правительство Японии 13 апреля официально разрешило слить в океан оператору электростанции Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. более 1 млн тонн очищенной воды, скопившейся в комплексе после сильного землетрясения и цунами, вызвавших таяние тройного ядра в марте 2011 года. Процесс подготовки к сбросу займёт около двух лет.

В данный момент в стальных баках на территории АЭС «Фукусима-1» скопилось более 1,25 млн тонн воды, очищенной, как сообщается, от большинства опасных радиоактивных веществ. Однако она содержит в себе изотопы трития, который оттуда извлечь технически не удаётся.

Как писал NEWS.ru, слив воды с аварийной японской АЭС «Фукусима-1» может привести к тому, что радиоактивное загрязнение будет вынесено в центр северной части Тихого океана, где подрастает тихоокеанский лосось. Об этом заявил руководитель общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

Атомная электростанция «Фукусима» расположена на тихоокеанском побережье острова Хонсю. В том случае, если радиоактивное загрязнения со станции попадёт в Тихий океан, оно будет однонаправленно переноситься в северо-восточном направлении вместе с течением Куросио, переходящим в Северо-Тихоокеанское течение. По словам Лисицына, в местах возможного загрязнения нагуливают вес шесть видов тихоокеанского лосося: горбуша, кета, кижуч, сима, нерка и чавыча. Возвращаясь к берегам России, рыба принесёт с собой радиацию.

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла после землетрясения магнитудой 9,0 и цунами 11 марта 2011 года. Это была сильнейшая авария на атомной станции со времён Чернобыля. Произошли многочисленные утечки радиации, были эвакуированы жители восточных районов префектуры Фукусима. До настоящего момента некоторые районы остаются непригодными для жизни. По оценкам специалистов, на окончательную ликвидацию последствий аварии и демонтаж реакторов может понадобиться до 40 лет.