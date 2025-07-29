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29 июля 2025 в 11:12

Один из главных союзников России оценил возможную встречу Путина и Трампа

МИД Китая: Пекин одобряет процесс улучшения отношений России и США

Владимир Путин, Дональд Трамп Владимир Путин, Дональд Трамп Фото: kremlin.ru

Китай положительно оценивает любые шаги, направленные на нормализацию связей между Москвой и Вашингтоном, пишет ТАСС со ссылкой на представителя МИД Китая Го Цзякунь. На регулярном брифинге дипломат при этом уклончиво ответ на вопрос о возможной встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Он сказал, что не располагает информацией по данному вопросу.

Россия и США являются постоянными членами Совета безопасности ООН и влиятельными державами. Китай с радостью смотрит на улучшение российско-американских отношений, что вносит вклад в стабильность и мир во всем мире, — сказал представитель китайского внешнеполитического ведомства.

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