Один из главных союзников России оценил возможную встречу Путина и Трампа

Китай положительно оценивает любые шаги, направленные на нормализацию связей между Москвой и Вашингтоном, пишет ТАСС со ссылкой на представителя МИД Китая Го Цзякунь. На регулярном брифинге дипломат при этом уклончиво ответ на вопрос о возможной встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Он сказал, что не располагает информацией по данному вопросу.
Россия и США являются постоянными членами Совета безопасности ООН и влиятельными державами. Китай с радостью смотрит на улучшение российско-американских отношений, что вносит вклад в стабильность и мир во всем мире, — сказал представитель китайского внешнеполитического ведомства.