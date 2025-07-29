Один из главных союзников России оценил возможную встречу Путина и Трампа МИД Китая: Пекин одобряет процесс улучшения отношений России и США

Китай положительно оценивает любые шаги, направленные на нормализацию связей между Москвой и Вашингтоном, пишет ТАСС со ссылкой на представителя МИД Китая Го Цзякунь. На регулярном брифинге дипломат при этом уклончиво ответ на вопрос о возможной встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Он сказал, что не располагает информацией по данному вопросу.