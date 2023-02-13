Корабль КНР ослепил лазером филиппинских моряков Филиппины заявили, что китайский корабль применил лазер против береговой охраны в спорных водах

Фото: China NAVY

Китайский корабль ослепил лазером моряков с корабля филиппинской береговой охраны, заявили власти островного государства, передает CNN. Утверждается, что пострадали несколько членов команды судна в спорных водах Южно-Китайского моря.

Преднамеренная блокировка государственного судна Филиппин — <...> вопиющее пренебрежение и чистейшее нарушение суверенных прав Филиппин, — говорится в заявлении.

Инцидент произошел еще 6 февраля, когда корабль сопровождал судно снабжения, доставлявшее моряков и припасы на другое судно у местной отмели. Китайские военные также «совершили опасные маневры», приблизившись на расстояние 137 метров к кораблю береговой охраны Филиппин.

Китайское судно морской полиции защищало суверенитет и морской порядок Китая в соответствии с внутренним законодательством Китая и международным правом, — заявил в свою очередь официальный представитель КНР Ван Вэньбинь.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в настоящее время в Азии существуют предпосылки для возникновения конфликта по образцу украинского. При этом он обвинил Китай в милитаризации и сближении с Россией.

Ранее глава NASA Билл Нельсон заявил, что Китай может заявить свои права на владение территориями на Луне, если победит в космической гонке с США. По его мнению, если Китай первым закрепится на естественном спутнике Земли, то заберет себе наиболее богатые ресурсами участки лунной поверхности. Нельсон назвал основанием для таких предположений действия КНР по оспариванию островов Спратли в Южно-Китайском море.