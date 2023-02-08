В НАТО предсказали появление в Азии «второй Украины» Генсек НАТО Столтенберг: в Азии возможен конфликт по образцу украинского

Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

В настоящее время в Азии существуют предпосылки для возникновения конфликта по образцу украинского. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. При этом он обвинил Китай в милитаризации и сближении с Россией. Слова генсека Североатлантического альянса приводит РИА Новости.

То, что происходит сегодня в Европе, может завтра случиться в Азии, — сказал Столтенберг.

Он добавил, что Пекин внимательно следит за развитием ситуации на Украине и извлекает уроки, способные повлиять на будущие решения. Столтенберг подчеркнул, что союзники по НАТО имеют «реальные обеспокоенности» относительно происходящего в Азии, эти вопросы обсуждались на встрече в Вашингтоне.

Генсек обратил внимание на то, что Китай наращивает военные силы, включая ядерные, и пытается установить контроль над Южно-Китайским морем, а также угрожает Тайваню и стремится контролировать критическую инфраструктуру, подавляет собственное население и углубляет стратегическое партнерство с Москвой.

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр страны Лиз Трасс обратилась к главе правительства Риши Сунаку с призывом занять более жесткую позицию в отношении Китая. Так она прокомментировала новость о том, что в США сбили китайский аэростат, который, по информации Пентагона, совершал разведывательный полет над страной. Трасс добавила, что планирует посетить Токио, где выступит с речью об «угрозах Пекина Тайваню».