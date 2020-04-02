Несмотря на то, что Китай провозгласил окончание эпидемии COVID-19 на своей территории, опасность возникновения второй волны сохраняется. В стране нарастают панические настроения, связанные с тем, что кошмар в Ухани может повториться, как только карантинные меры будут отменены. Всего из-за нескольких случаев коронавируса 1 апреля был полностью изолирован уезд Цзя в провинции Хэнань. За развитием ситуации в Китае пристально следят другие страны, ведь через несколько месяцев они могут оказаться в таком же положении.

Считается, что коронавирус в Цзя занёс врач по фамилии Лю, который боролся с эпидемией в Ухани, а затем вернулся в родной уезд. Сам он не страдал от симптомов COVID-19, но успел заразить как минимум двух других человек до того, как власти это обнаружили. Так как неизвестно, сколько ещё людей оказались инфицированы из-за Лю, в уезде с населением 600 000 человек был введён полный карантин. Теперь в него запрещены въезд и выезд, все предприятия, не связанные с жизнеобеспечением населения, закрыты, жителям запрещено выходить на улицы без веской причины.

Эти меры могут показаться чрезмерными, учитывая, что в Цзя не нашли и десятка случаев COVID-19, но китайские власти не хотят повторять своих собственных ошибок. На начальных этапах эпидемии коронавируса в провинции Хубэй масштаб проблемы недооценивался и меры противодействия были приняты слишком поздно. Теперь, когда с Ухани постепенно снимают карантин, перед Пекином встаёт вопрос, как не допустить повторения случившегося.

Эта же проблема стоит перед другими азиатскими странами, которым удалось сдержать распространение коронавируса на начальных этапах — Южной Корей, Сингапуром и автономными территориями Китая — Тайванем и Гонконгом. После того, как новые случаи заражения в КНР свелись практически до нуля, 1 апреля страна обнаружила 36 новых заболевших. Все из них, кроме одного, путешествовали за границу. В Гонконге тоже наблюдают всплеск после относительного спокойствия — 65 случаев за день. В связи с этим Гонконг и Сингапур запретили въезд иностранцам и отправляют на карантин всех приезжих. После 18 дней спокойной работы закрылись музеи и кинотеатры в Шанхае. В Азии начинают понимать, что оптимизм по поводу сдерживания пандемии был преждевременным.

Новый рост заболеваемости связан с частичным открытием границ и отменой ограничений на передвижение. Китайцы, оказавшиеся за рубежом, внезапно осознали, что в родной стране теперь гораздо безопаснее, чем где-либо ещё, и начали пытаться вернуться домой. Хотя Китай принимает ограниченное число авиарейсов в день и требует от всех новоприбывших самоизолироваться две недели, это, судя по всему, не панацея. Как и жёсткий карантин, который чем дольше длится, тем больше вредит экономике.

Беспрецедентные меры города Ухань по сокращению социальных контактов в школах и на рабочих местах помогли поставить вспышку под контроль, — поясняет доктор Киша Прем из Лондонской школы гигиены и тропической медицины. — Однако городу нужно быть предельно осторожным в плане преждевременного снятия ограничений, потому что это может привести к второму пику кризиса.

Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press

Исследователи из группы доктора Прем предсказали, что в случае отмены карантина в марте вторая волна эпидемии в Китае может случиться в конце августа. Так как количество инфицированных будет неизбежно увеличиваться без мер социальной изоляции, правительствам всех стан предстоит нащупать баланс между поддержанием своей экономики и борьбой с распространением вируса. В таком режиме миру предстоит существовать как минимум год, пока не будет разработана вакцина от COVID-19 или большинство населения земного шара им не переболеет.

Азиатские страны возлагают надежду на точечный подход в дальнейшем сдерживании пандемии. Так, в Китае все передвижения граждан теперь контролируются с помощью приложения Health Check. Оно следит за владельцем и, если за последние две недели он не покидал безопасных районов и не контактировал с заболевшими, выпускает «зелёный» QR-код, который отрывает доступ в общественный транспорт, магазины и на рабочее место. Если код «красный», придётся отсидеть положенное время в самоизоляции. Пекин также обещает проводить больше тестов на коронавирус, даже у людей без симптомов. А в Южной Кореи помещённых в карантин снабжают специальными браслетами, которые отслеживают их передвижения. Пекин и Сеул верят, что таким образом удастся отделить больных от здоровых и позволить экономике продолжать нормально функционировать до того, как вакцина будет найдена.