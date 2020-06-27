Китайского блогера восхитила окрошка

Пользователя китайского портала Baijiahao восхитила российская окрошка. Он порекомендовал научиться готовить блюдо всем своим соотечественникам.
По словам блогера, холодный суп стал самым удивительным, который он когда-либо встречал. Также он добавил, что окрошку можно готовить на квасе и на кефире.
Если говорить о вкусе, то российский квас совершенно отличается от того, который вы можете встретить в Китае. Настоящий квас сладковато-кислый и — что более важно — в меру газированный, — цитирует его РИА Новости.
Традиционными элементами окрошки являются редис, огурец, яйца, картофель, колбаса, зелень и соль. В блюдо можно добавить сметану, лук и перец. По словам жителя Китая, не следует использовать слишком крахмалистые сорта картофеля.
Окрошка — это вкусное, полезное и освежающее блюдо, — подытожил он.
NEWS.ru писал ранее, что врач-диетолог Елена Соломатина поделилась секретом полезной окрошки. По её словам, если правильно приготовить блюдо, то его вполне можно считать диетическим.