Китайского блогера восхитила окрошка

https://static.news.ru/photo/77f80caa-b960-11ea-8cac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Пользователя китайского портала Baijiahao восхитила российская окрошка. Он порекомендовал научиться готовить блюдо всем своим соотечественникам.

По словам блогера, холодный суп стал самым удивительным, который он когда-либо встречал. Также он добавил, что окрошку можно готовить на квасе и на кефире.

Если говорить о вкусе, то российский квас совершенно отличается от того, который вы можете встретить в Китае. Настоящий квас сладковато-кислый и — что более важно — в меру газированный, — цитирует его РИА Новости.

Традиционными элементами окрошки являются редис, огурец, яйца, картофель, колбаса, зелень и соль. В блюдо можно добавить сметану, лук и перец. По словам жителя Китая, не следует использовать слишком крахмалистые сорта картофеля.

Окрошка — это вкусное, полезное и освежающее блюдо, — подытожил он.

NEWS.ru писал ранее, что врач-диетолог Елена Соломатина поделилась секретом полезной окрошки. По её словам, если правильно приготовить блюдо, то его вполне можно считать диетическим.