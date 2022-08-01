Китайские истребители вошли в зону ПВО Тайваня Четыре самолета J-16 ВВС Китая вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня

Фото: airwar.ru

Четыре истребителя ВВС Народно-освободительной армии КНР вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня, пишет ТАСС со ссылкой оборонное ведомство в Тайбэе. Уточняется, что самолеты J-16 облетели акваторию к юго-западу от острова. В ответ тайваньские войска распространили предупреждение по радио и развернули средства ПВО.

Ранее стало известно о готовящейся поездке на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, что усилило напряженность в отношениях между Пекином и Вашингтоном.

Газета China Times со ссылкой на дипломатические источники написала, что Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что это приведет к «серьезным последствиям». Он подчеркнул, что власти КНР примут решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.

Тем временем Минобороны США начало стягивать к Тайваню военную технику. Речь идет об авианосцах и самолетах. Таким образом Пентагон планирует создать буферную зону для самолета Пелоси.

Азиатское турне Пелоси началось 30 июля. Она планировала посетить Сингапур, Малайзию, Южную Корею, Японию, а также Тайвань. Однако власти КНР выступили против ее визита на остров. Пекин пригрозил ввести бесполетную зону, а местные СМИ отметили, что приезд представителя Вашингтона может стать поводом для «большой войны». Позднее Тайвань исчез из программы поездки Пелоси.