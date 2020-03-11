https://static.news.ru/photo/6d359e46-6437-11ea-9d3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Jingqiang/Xinhua/Global Look Press

Пик эпидемии коронавируса нового типа в Китае практически миновал, рассказал официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.

По словам чиновника, в течение последних семи дней во всех населённых пунктах провинции Хубэй, кроме города Ухань,не выявили ни одного случая заражения COVID-2019, пишет РИА Новости.

За пределами провинции Хубэй было выявлено семь новых случаев, из которых шесть — ввозные. Эти данные свидетельствуют о том, что в целом пик этой волны эпидемии в стране уже прошёл, — резюмировал Фэн.

Коронавирусом нового типа (COVID-19), по состоянию на 12 марта 2020 года, заболели 126 136 человек по всему миру. За последние сутки выявлено 7109 случаев инфицирования. Умерли 4630 граждан (+346 летальных исходов за 24 часа), выздоровели 68 126 (+2455).

В России подтвердили 28 случаев заражения COVID-19 (+8 пациентов за последние 24 часа). Москва с 13 марта ограничила авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.

На Апеннинском полуострове количество заболевших COVID-19 достигло 12 462. Умерли 827 граждан Италии. Украинские власти сообщили к 12 марта об одном пациенте с новой инфекцией.