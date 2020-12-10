Китай ввёл режим «военного времени» в двух городах из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/8dcb98ae-3afb-11eb-ac3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Geovien So/Global Look Press

Власти китайских городов Суйфэньхэ и Дуннин, расположенных на границе с Россией, ввели режим «военного времени» после выявления случаев заражения коронавирусом. Об этом заявили в региональной руководящей рабочей группе по противодействию эпидемиологической угрозе.

На территории провинции Хэйлунцзян, где расположены города, на протяжении нескольких месяцев не было случаев заражения COVID-19 от местных источников, передаёт ТАСС. Местные граждане в связи с введённым режимом должны соблюдать максимальную бдительность, сообщать властям о всех внештатных ситуациях и добровольно принимать участие в противодействии распространению инфекции.

Организации и госучреждения также несут повышенную ответственность за несоблюдение мер предосторожности и санитарных правил.

В настоящее время в больницах материкового Китая находятся 486 человек с подтверждённым диагнозом коронавируса. C декабря 2019 года количество заболевших COVID-19 в стране превысило 86,6 тыс. По официальным данным, в материковой части КНР выздоровели 94,32% заразившихся.

Как сообщал NEWS.ru, за последние 24 часа в России зарегистрировали 27 927 новых пациентов с коронавирусной инфекцией, свидетельствуют данные оперативного штаба. Днём ранее было зафиксировано 26 190 новых случаев заражения. При этом среди новых пациентов в 18,9% случаев (5283 человека) заболевание протекает без клинических проявлений.