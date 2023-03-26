Китай и Гондурас установили дипломатические отношения CCTV: Китай и Гондурас установили дипломатические отношения

Правительства Китая и Гондураса установили дипломатические отношения, сообщает Центральное телевидение КНР. По его данным, государство из Центральной Америки заявило, что признает существование в мире только одного Китая, как и то, что Тайвань является его неотъемлемой частью.

Китай и Гондурас установили дипломатические отношения 26 марта, — отмечается в сообщении телеканала.

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган и глава МИД Гондураса Энрике Рейна 26 марта провели переговоры в Пекине, после чего подписали совместное коммюнике. В документе, в частности, говорится власти двух стран договорились о развитии дружественных отношений, которые подразумевают уважение суверенитета и территориальную целостность друг друга. При этом Гондурас пообещал, что не станет иметь никаких официальных дел с Тайванем.

Ранее сообщалось, что министерство внутренних дел Гондураса объявило о разрыве дипломатических отношений с Тайванем. Там заявили, что КНР является единственным законным правительством. До этого Тайвань отозвал посла из Гондураса на фоне сообщений о намерении государства из Центральной Америки установить дипломатические отношения с КНР.