Ким Чен Ын заставил фермеров собирать собственную мочу

https://static.news.ru/photo/6a7ceeca-b3d2-11eb-ae97-96000091f725_660.jpg Ким Чен Ын Фото: KCNA/XinHua/Global Look Press

Северная Корея столкнулась с катастрофической нехваткой удобрений. В связи с этим правительство страны, возглавляемое Ким Чен Ыном, решило заставить фермеров собирать собственную мочу. Об этом сообщает Express со ссылкой на Radio Free Asia.

Как заявили северокорейские власти, каждый фермер в день должен собирать до двух литров мочи, чтобы компенсировать недостаток удобрений. КНДР столкнулась с этой проблемой после того, как Китай, поставлявший государству ряд необходимых товаров для сельского хозяйства, приостановил торговлю в прошлом году в начале пандемии коронавируса.

Из-за возникших трудностей Северной Корее пришлось искать пути решения проблемы. Ситуацию усугубляет тот факт, что в мире не так много согласных вести торговые отношения с КНДР. В настоящий момент страна готовится к посевному сезону. Следовательно, решить проблему с удобрениями необходимо как можно скорее.

И правительство изобрело собственный инновационный способ выхода из положения. Фермеров заставили собирать свою мочу для реализации стратегии по производству компоста и достижения дальнейших целей по добычи зерна.

Ранее сотрудники официального печатного органа Трудовой партии КНДР «Нодон Синмун» заявили, что жителям страны угрожает опасность в виде коронавируса, который переносится на территорию страны вместе с вещами, перелетающими через границу.

Данное сообщение появилось после акции группы южнокорейских активистов «Альянс движений за свободную Северную Корею». В период между между 25 и 29 апреля они в два этапа на 10 больших воздушных шарах отправили в КНДР 500 тысяч агитационных листовок, 500 брошюр и пять тысяч однодолларовых купюр.