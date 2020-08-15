Изображение на российской монете возмутило японцев

https://static.news.ru/photo/f41b2d02-ded7-11ea-bf56-fa163e074e61_660.jpg Фото: cbr_official/vk.com

Читатели японской газеты Hokkaido Shimbun оказались возмущены информацией о выпуске в обращение в РФ пятирублёвой монеты, посвящённой Курильской десантной операции. Монету из недрагоценного металла отчеканили тиражом 2 млн штук.

На её обороте выбили изображение памятной стелы советским воинам — освободителям Курил. Монумент установлен в Петропавловске-Камчатском. Большая часть комментаторов негативно встретили публикацию.

Нельзя позволять РФ выпускать подобные «юбилейные» монеты. Япония должна в кратчайшие сроки ответить и отчеканить свою монету с призывами вернуть Токио «северные земли»! Власти должны что-то с этим делать, а не только «избегать» решения проблемы! — считает юзер под ником Tokumei.

По мнению пользователя tim, выпуск Москвой памятной монеты — ещё одна демонстрация того, что Кремль отказывается решать территориальный вопрос с азиатской страной. Комментатор считает, что реакция Токио должна быть хладнокровной. Юзер с ником Per предложил выпустить в Японии юбилейную монету в память о победе над Российской империей в Русско-японской войне 1904–1905 годов.

Кремль и Токио с середины XX века с перерывами ведут консультации о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для подписания документа является вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг вошёл в состав СССР. Однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана, а также группы необитаемых островов, которую в Стране восходящего солнца называют Хабомаи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что император Японии Нарухито на траурной церемонии памяти погибших во время Второй мировой войны выразил глубокое раскаяние в связи с прошлым страны. По его словам, сейчас он молится о том, чтобы ужасы войны не повторились.

Выступление монарха было приурочено ко дню памяти жертв. Именно 15 августа 1945 года дед Нарухито, император Хирохито, объявил о выходе Японии из Второй мировой войны.