Император Японии покаялся за политику Токио в годы последней войны

https://static.news.ru/photo/e0b0fa70-deb0-11ea-9afd-fa163e074e61_660.jpg Император Японии Нарухито Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Император Японии Нарухито на траурной церемонии памяти погибших во время Второй мировой войны выразил глубокое раскаяние в связи с прошлым страны. По его словам, сейчас он молится о том, чтобы ужасы войны не повторились.

Мы глубоко скорбим о людях, потерявших бесценные жизни во время войны, а также об их семьях. Со дня окончания войны 75 лет благодаря усилиям людей наша страна живёт в мире и процветании, но когда мы думаем о полном бедствий пути нашего народа, есть повод для раздумий, — заявил Нарухито.

Выступление монарха было приурочено ко дню памяти жертв. Именно 15 августа 1945 года дед Нарухито, император Хирохито, объявил о выходе Японии из Второй мировой войны.

Нарухито также отметил, что в настоящее время в мире происходит другая беда — пандемия коронавируса. Император выразил надежду, что её удастся победить.

Я желаю, чтобы вместе взявшись за руки, мы преодолели эти трудности, чтобы и впредь тоже наши люди жили в мире и счастье, — подчеркнул император Японии.