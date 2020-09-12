Индия третий день подряд бьёт рекорд прироста заражённых COVID-19

https://static.news.ru/photo/771c4d3c-f4ca-11ea-b44f-fa163e074e61_660.jpg Национальный научный центр (Нью-Дели, Индия) Фото: Naveen Sharma/Keystone Press Agency/Global Look Press

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в Индии увеличилось за последние 24 часа на 97 570. Это третий подряд рекордный суточный скачок заражённых, сообщает Министерство здравоохранения и благосостояния семьи.

Общее количество случаев заболевания в стране достигло 4 659 984, говорится на сайте ведомства. Предыдущий антирекорд азиатская держава установила 11 сентября — 96 551 зарегистрированный пациент за сутки. 10 сентября рост инфицированных составил 95 735 за 24 часа. Страна занимает второе место в мире по общему количеству заражённых COVID-19. На первом идут Соединённые Штаты Америки (6 444 821 пациент за всё время пандемии, по данным института Джонса Хопкинса).

Индия с 4 августа — мировой лидер по суточному приросту числа новых заражённых COVID-19. За последние 24 часа количество смертей от коронавируса увеличилось на 1201, достигнув отметки в 77 472. На лечении находятся 958 316 пациентов, поправились 3 624 196 граждан. Наибольшее число инфицированных отмечено в штатах Махараштра (1 015 681 заболевший), Андхра-Прадеш (547 686), Тамилнад (491 571).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Нидерландов за минувшие 24 часа зафиксировали 1,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). Это максимальный прирост пациентов в стране с конца апреля 2020 года. Всего за эту неделю в европейской стране зарегистрировали свыше 6,5 тысячи случаев COVID-19, тогда как за прошлые семь дней показатель составлял 4 тысячи. За всё время пандемии в Нидерландах выявили около 80 тыс. заболевших, 6,2 тыс. из них умерли.