Фракция премьера Японии исчезнет после скандала с «откатами» Правящая партия Японии официально объявила о роспуске фракции Кисиды

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Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) приняла решение о роспуске фракции премьер-министра на фоне скандала вокруг нарушений финансовой отчетности, сообщило агентство Kyodo. До декабря 2023 года ее возглавлял Фумио Кисида.

Решение о роспуске было принято на внеочередном собрании фракции 23 января. В декабре 2023 года Кисида сложил с себя полномочия, когда стало известно, что его партия замешана в финансовом скандале.

Выяснилось, что фракция устанавливает для своих членов квоту по сбору средств, которые они получают путем продажи билетов на приемы и вечера. Ряд политиков перевыполняют норму, и разница между реально собранной суммой и установленной квотой не фиксировалась документально и возвращалась политикам в виде «откатов». После того как об этом стало известно, должностей лишились десятки законодателей. Японская прокуратура проводит расследование.

В частности, об отставках после скандала объявили руководитель ключевого политического совета правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Коити Хагиуда и глава фракции ЛДП в кабинете министров Хиросигэ Сэко. Должности также лишился глава партийного комитета по взаимодействию с парламентом Цуёси Такаги.

Тем временем оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии подала в парламент проект резолюции о недоверии правительству премьер-министра Фумио Кисиды на фоне громкого скандала о нарушениях при сборе политических пожертвований в возглавляемой им Либерально-демократической партии. Эту резолюцию также поддержали и другие оппозиционные силы страны, в числе которых Коммунистическая партия Японии и Общество обновления Японии.