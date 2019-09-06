В результате землетрясения в китайской юго-западной провинции Сычуань один человек погиб, пострадали 29. По данным властей города Нэйцзян, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.
Сообщается, в результате подземных толчков обрушились 17 зданий, 215 получили значительные повреждения.
Землетрясение произошло в ночь на воскресенье, 8 сентября, в 01:42 мск в уезде Вэйюань городского округа Нэйцзян. Эпицентр залегал на глубине 10 км.
Как ранее писал News.ru, толчок магнитудой 4,7 произошёл 29 августа в Тихом океане у восточного побережья Камчатки. Очаг землетрясения залегал на глубине более 40 км, а эпицентр находился в 240 км от Петропавловска-Камчатского.