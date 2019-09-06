Фото: Gene Blevins/Global Look Press

Экс-король Малайзии султан штата Келантан Мухаммад V отверг все опубликованные вместе с фотографиями комментарии о его личной жизни. По его словам, они являются ложными и клеветническими.

Имя правителя не должно быть связано с подобными лживыми публикациями, — заявил официальный представитель султаната Ник Шафриман. Он добавил, что Мухаммад V сожалеет о том выборе, который был сделан в...