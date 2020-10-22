Цзиньпин предупредил о «сокрушительном ударе» за попытку расколоть Китай

https://static.news.ru/photo/ae8f5640-14f7-11eb-8b7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ju Peng/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин не позволит никакой силе бесцеремонно вмешиваться и пытаться расколоть «священную землю» страны. По его словам, в этом случае будет нанесён «сокрушительный удар».

Мы, конечно же, не будем безучастно наблюдать, как подрываются наш государственный суверенитет, безопасность и интересы развития. Мы не позволим никакой силе грубо вмешиваться и расколоть священную землю нашей родины, — цитирует Цзиньпина РИА Новости.

Глава Китая отметил, что Поднебесная придерживается оборонительной военной политики, а её вооружённые силы являются твёрдой силой по защите международного мира.

Китай никогда не стремился к господству, к расширению и выступает решительно против великодержавности и политики грубой силы, — подчеркнул Цзиньпин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Си Цзиньпин в ходе визита на военную базу в провинции Гуандун призвал армию КНР направить все силы на подготовку к войне. Об этом сообщили китайские СМИ, а вслед за ними и американские медиа. Визит Си Цзиньпина на военную базу происходит на фоне пика обострения отношений между Китаем и США. Между двумя странами растут противоречия как по коронавирусу, так и по Тайваню.