«Чёрная плесень»: в Индии объявили об эпидемии

https://static.news.ru/photo/c14ac110-b921-11eb-a9d0-96000091f725_660.jpg Фото: Naveen Sharma/Keystone Press Agency/Global Look Press

Индийские штаты Раджастан и Телангана объявили об эпидемии мукормикоза — грибкового заболевания, известного как «чёрная плесень». Об этом уведомил главный министр здравоохранения Раджастан Ахил Арора, сообщает РИА Новости.

Число больных мукормикозом в штате продолжает расти из-за воздействия COVID-19. Мукормикоз проявляется как побочный эффект COVID-19, — отметил он.

В государственной больнице Савай Ман Сингха власти создали специальное отделение, в котором уже находятся около 100 пациентов с «чёрной плесенью». Их госпитализировали в основном из городов Джайпур, Джодхпур, Сирохи и Кота.

Под угрозой заражения мукормикозом находятся люди, которые больны диабетом, а также те, чей иммунитет ослаблен после коронавируса.

Ранее стало известно, что первые случаи заражения пациентов с COVID-19 «чёрной плесенью» выявлены в России. Правда, пока были зафиксированы только единичные случаи мукормикоза у больных COVID-19.