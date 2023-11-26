Четыре человека погибли в давке на музыкальном фестивале в Индии При давке на фестивале в Индии погибли четыре человека, более 60 пострадали

Фото: Faisal Bashir/Keystone Press Agency/Global Look Press

Четыре человека погибли в давке на музыкальном фестивале в университете города Кочин индийского штата Керала, сообщает агентство Press Trust of India со ссылкой на данные полиции и местных властей. Более 60 человек госпитализированы, четыре студента в критическом состоянии. По данным агентства, давка произошла после того, как участники мероприятия побежали в один из залов учебного заведения, когда на улице начался ливень.

Четыре студента, среди них два мальчика и две девочки, погибли, — говорится в сообщении.

Ранее конголезский министр по коммуникациям и СМИ Тьерри Мунгалла сообщил, что в республике 37 человек погибли из-за давки на стадионе в столичном Браззавиле. Отмечается, что это произошло во время проведения мероприятий по набору в армию. По данным СМИ, тогда на месте происшествия собрались молодые кандидаты, решившие переночевать на стадионе. Предположительно, потенциальные новобранцы рассчитывали, что наутро их первыми примут в армию.

До этого стало известно, что два человека пострадали в давке в очереди за билетами на балет «Щелкунчик» в Большой театр. В результате им пришлось вызвать скорую. Очередь из сотен желающих купить билеты на балет «Щелкунчик» выстроилась возле Большого театра 3 ноября, несмотря на то что продажи стартовали только на следующий день.