Набор в африканскую армию обернулся смертельной давкой В Конго 37 человек погибли из-за давки при наборе в армию

Фото: ZUMAPRESS/Global Look Press

В Республике Конго 37 человек погибли из-за давки на стадионе в столичном Браззавиле, сообщил конголезский министр по коммуникациям и СМИ Тьерри Мунгалла в соцсети Twitter (X). По информации издания BrazzaNews, давка произошла во время проведения мероприятий по набору в армию.

На стадионе «Орнано» в ночь на вторник, 21 ноября, произошла трагедия... Согласно предварительным данным экстренных служб, 37 человек погибли и многие пострадали. Был создан кризисный штаб при правительстве, — написал Мунгалла.

По данным СМИ, давка произошла среди молодых кандидатов, решивших переночевать на стадионе. Предположительно, потенциальные новобранцы рассчитывали, что на утро их первыми примут в армию.

В сентябре правительство Конго опровергло информацию о госперевороте в стране. Мунгалла подчеркивал, что в республике сохраняется абсолютно спокойная обстановка.

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