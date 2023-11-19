Пару россиян обманули и бросили в захваченном повстанцами городе в Мьянме Baza: пару россиян обманули и бросили в Мьянме после начала военных действий

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Россиян Сергея и Екатерину обманули в Мьянме, где пара искала работу, в итоге они оказались без денег в закрытом городе Лауккай, который захватили повстанцы, пишет Telegram-канал Baza. По его информации, посольство РФ не может помочь соотечественникам, поскольку единственный выезд из города заблокирован военными.

Мы были в Дубае, искали работу. <...> Нашли вакансию китайской компании, что им требуются менеджеры, модели европейской внешности. <...> Компания оплатила нам билеты в Янгон. По прилете нам сказали, что компания находился в Мандалае, мы прилетели в Мандалай. <...> Каждый раз компания оказывалась все дальше и дальше. В общем, нам обманным путем ввезли в закрытый для иностранцев город Лауккай, — рассказал Сергей.

По данным Baza, в Лауккае ребятам нужно было работать на мошенников в кол-центре, созваниваясь с богатыми людьми из других стран, чтобы втереться к ним в доверие и предложить инвестировать в криптовалюту. Как пишет канал, россияне сразу написали заявления в консульство, в офис пришла полиция.

После этого работодатель заявил им, что их продали в другую компанию за $30 тысяч. Уехать у Сергея и Екатерины не получилось, — от них потребовали выплатить выкуп, если они не хотят отрабатывать 15 месяцев. После этого их отвезли в отель, приставили охрану и не отпускали одних даже в магазин.

Две недели назад в соседнем городе Лашо начались боевые действия, которые вскоре пришли и в Лауккай, рассказал Сергей. Мошеннические компании, в одной из которых они работали, стали закрываться и распускать работников. Компания вывезла пару в отель, где они находятся до сих пор.

Россияне признались, что не знают, как им выбираться, у них почти не осталось денег на еду, за отель тоже платить нечем. По словам Сергея, они просто говорят, что их работодатель оплатит проживание «через какое-то время».

Ранее трое россиян улетели в Южную Корею, чтобы избежать в РФ призыва на службу по мобилизации, сообщало агентство Yonhap. По его информации, уклонисты уже больше года проживают на территории аэропорта Инчхон. По прибытии в страну все мужчины подали заявку на убежище, но им было отказано.