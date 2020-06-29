Asia Times: отказ Японии от системы ПРО США угрожает безопасности региона

https://static.news.ru/photo/93f2d2b8-ba06-11ea-a580-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Army

Журналист издания Asia Times Стефен Брайен отреагировали на решение японских властей отказаться от американской системы противоракетной обороны Aegis Ashore. Он уверен, что такие действия бьют по безопасности региона.

По его словам, отсутствие системы угрожает безопасности как японских, так и американских военных баз, размещённых на территории азиатской строены.

По словам министра обороны Японии, страна будет полагаться на Patriot. Но комплекс Patriot без дополнительной системы ПРО не способен надёжно защитить японские и американские военные базы от ракет, — написал он.

Работник СМИ напомнил, что Токио участвует в программе истребителей F-35. Он уверен, что в результате страна поднимется на второе место в мире по числу таких самолётов, которые находятся в эксплуатации.

Как писал NEWS.ru, власти Японии приняли решение отказаться от плана по размещению наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути, сообщил министр обороны страны Таро Коно.

Совет национальной безопасности во главе с премьер-министром Синдзо Абэ принял это решение на заседании в среду, 24 июня.

До этого Коно уже объявил о прекращении плана развёртывания Aegis Ashore, сославшись на технические проблемы и рост затрат. В 2017 году Япония решила использовать две американские батареи Aegis Ashore, чтобы усилить оборону страны от ядерных вооружений и ракетных программ Северной Кореи. Стоимость каждой установки Aegis Ashore составляет 100 миллиардов иен (около $890 миллионов), их должны были ввести в строй до 2023 года.