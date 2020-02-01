Американская корпорация Apple приняла решение временно закрыть все магазины на материковом Китае до 9 февраля из-за эпидемии коронавируса.
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Ранее о закрытии своих офисов в Китае заявили в Google. Компания также ввела временные ограничения на командировки в опасный регион. Сейчас сотрудникам, находящимся в Китае, и чьи ближайшие родственники возвращаются из страны, советуют как можно скорее улетать обратно и работать из дома в течение не менее 14 дней с момента выезда.
Как писал NEWS.ru, эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, а в конце января ВОЗ признала её чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
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