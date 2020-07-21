Афганская девочка расправилась с убившими её родителей боевиками

В Афганистане 14-летняя девочка застрелила из автомата двух боевиков террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ), убивших её отца и мать.
Инцидент произошёл в провинции Гор. Об этом
В администрации губернатора провинции сообщили, что афганские военные доставили девочку и её младшего брата в «более безопасное место».
Ранее NEWS.ru писал о том, что информация о якобы имевших место попытках России предложить боевикам запрещённого в РФ движения «Талибан» деньги за убийство американских солдат в Афганистане недостоверна. Об этом заявил представитель движения Мохаммад Сохаил Шахин.
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