Афганская девочка расправилась с убившими её родителей боевиками

https://static.news.ru/photo/f8d07938-cb4a-11ea-b20b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kalashnikov Media/Global Look Press

В Афганистане 14-летняя девочка застрелила из автомата двух боевиков террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ), убивших её отца и мать.

Инцидент произошёл в провинции Гор. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на начальника местной полиции. По его словам, талибы ворвались в дом девочки Камар Гюль в поисках её отца. Они подозревали его в оказании поддержки официальному правительству. Они вытащили его на улицу и убили. Мать девочки попыталась защитить мужа, но убийцы расправились и с ней. После этого Камар Гюль расстреляла боевиков из автомата, убив двух из них и ранив ещё нескольких.

В администрации губернатора провинции сообщили, что афганские военные доставили девочку и её младшего брата в «более безопасное место».

Ранее NEWS.ru писал о том, что информация о якобы имевших место попытках России предложить боевикам запрещённого в РФ движения «Талибан» деньги за убийство американских солдат в Афганистане недостоверна. Об этом заявил представитель движения Мохаммад Сохаил Шахин.