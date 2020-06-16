Аэропорты Пекина отменили сотни внутренних рейсов из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/e0be2828-b000-11ea-8174-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alberto Lingria/Global Look Press

Аэропорты столицы КНР Шоуду и Дасин отменили более 900 внутренних рейсов из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в Пекине.

Как передаёт ТАСС, информация об отмене появилась на электронных табло воздушных гаваней. 16 июня в расписании Шоуду значилось около 1,1 тысячи рейсов, 634 из них не состоятся. Дасин должен был обслужить 558 рейсов, отменены 295 из них.

К вечеру 16 июня власти китайской столицы сменили уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения с третьего на второй. Ранее на крупнейшем оптовом рынке Пекина «Синьфади» был зафиксирован новый очаг распространения коронавируса. С 17 июня в городе введут дополнительные ограничения на перемещения людей. Горожанам запретят без необходимости уезжать в другие населённые пункты, для экстренной поездки им придётся предъявлять справку об отрицательном тесте на коронавирус, пройденном не ранее чем за семь дней до даты отбытия. Для жителей ряда районов запрет будет абсолютным.

15 июня 11 районов китайской столицы огородили заборами. Обитателям тех домов, где есть инфицированные, запрещено покидать здания. Еду и лекарства заказывать на дом тоже нельзя — их регулярно приносят исключительно социальные работники в защитных костюмах. В городе провели около 100 тысяч тестов на коронавирус, закрыты торговые центры, спортзалы, введено свободное посещение школ. По данным на 16 июня, в Пекине зафиксировано 106 случаев COVID-19 — на 27 больше, чем днём ранее.

Как передавал NEWS.ru, китайские учёные утверждают, что новая вспышка COVID-19 вызвана штаммом вируса, завезённым из Европы. По их данным, эта разновидность коронавируса несёт ещё больший риск заражения, чем та, которую впервые зафиксировали в Ухани.