Абэ унёс с собой надежду на мирный договор с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о том, что он собирается добровольно сложить с себя полномочия. Причиной его решения стало обострение хронической болезни. Для России это плохие новости: Синдзо Абэ стал, пожалуй, самым дружелюбно настроенным к стране японским премьером послевоенных лет. Кто бы ни пришёл ему на смену, неудачи политики Абэ на российском направлении вынудят нового главу правительства пересмотреть подход к Москве.

Слухи об ухудшении здоровья Абэ стали циркулировать ещё в начале лета и активизировались в августе, когда премьер-министр начал проводить всё больше времени в больницах, и всё меньше — на публике. Правящая Либерально-демократическая партия до последнего момента отрицала домыслы, но 28 августа Абэ сам признал, что ему надо пройти длительное лечение.

Синдзо Абэ POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Из-за моей болезни я буду неспособен принимать правильные решения, — заявил Синдзо Абэ.

Японский премьер давно страдает от хронического язвенного колита — заболевания кишечного тракта. В 2007 году, спустя всего год после того, как он стал самым молодым главой правительства, болезнь вынудила его в первый раз сложить полномочия. Пройдя лечение, в 2012 году Абэ снова избрался на пост, и в начале этой недели вошёл в историю как самый долго правящий премьер-министр послевоенной Японии. Его премьерский срок должен был подойти к концу в сентябре 2021 года.

Генеральный секретарь правящей партии Тосихиро Никаи ранее называл наиболее вероятным преемником Абэ Ёсихидэ Суга, генсека правительства страны. В числе кандидатов в лидеры партии он также упомянул бывшего министра иностранных дел Фумио Кисида и бывшего генсека партии Сигеру Исиба. О том, как будет избираться новый лидер, руководство политического движения договорится на следующей неделе. До того как либерал-демократы не определятся с преемником, Абэ продолжит занимать свой пост.

Ёсихидэ Суга Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Один из ведущий российских японистов и заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что вместе с Абэ уходит в прошлое «медовый месяц» российско-японских отношений.

Уход Абэ, безусловно, отбросит наши отношения назад, так как многое в них в значительной степени зависело от его личных усилий. Он инициировал диалог на высшем уровне, старался его поддерживать даже в сложной ситуации экономических санкций и конфронтации России с Западом. В целом РФ была одним из приоритетов дипломатии Абэ. Маловероятно, что следующий премьер будет столь же активен на этом направлении, проявит такой же энтузиазм. Отставка Абэ, конечно, скажется и на вопросе заключения мирного договора. Но лично у меня никогда не было иллюзий в отношении того, что проблему Курильских островов можно урегулировать в ближайшее время. Позиции сторон определились ещё два года назад, и они были слишком далеки друг от друга. Новому премьер-министру Японии надо будет как-то эту задачу решать, и, наверно, выводить вопрос мирного договора из повестки дня двусторонних отношений. Во всяком случае из их приоритетного пункта. Дмитрий Стрельцов заведующий кафедрой востоковедения МГИМО МИД России заведующий кафедрой востоковедения МГИМО МИД России

Урегулирование вопроса с Курилами было для Абэ задачей глубоко личной: в 1980-е годы заключить мирный договор с СССР пытался его отец Синтаро Абэ, занимавший тогда пост министра иностранных дел. В 2019 году Синдзо Абэ поклялся на могиле предка приложить все усилия для того, чтобы завершить дело своего отца. Хотя кампанию по возвращению Курил он, конечно, начал гораздо раньше. Просто в 2019 году политик начал ощущать, что драгоценное время уходит, а подвижек на этом направлении всё ещё не видно.

За время своего премьерства Абэ встречался с Владимиром Путиным 27 раз и 11 раз посещал Россию. Для сравнения: российский лидер побывал в Японии лишь дважды.

Синдзо Абэ и Владимир Путин kremlin.ru

Глава восточного соседа РФ не раз говорил о том, что в основу мирного договора должна лечь советско-японская декларация 1956 года, по которой Японии передавались два небольших острова — Шикотан и Хабомаи, а Итуруп и Кунашир входили в состав СССР. Таким образом, Абэ намекал, что готов смягчить традиционную японскую позицию и согласиться на два острова, хотя Токио годами требовал от Москвы все четыре.

Япония не присоединилась к западным санкциям в 2014 году и не стала высылать российских дипломатов после отравления Скрипалей в Солсбери. Напротив, правительство Абэ последовательно проталкивало планы экономического сотрудничества с РФ и инвестиций в Дальний Восток. Массивные вложения в экономику восточных регионов были тем «пряником», который Япония предлагала России в обмен на заключение мирного договора. Однако осуществить эти планы оказалось сложнее, чем написать: в отличие от руководства КНР, правительство демократической Японии не может принуждать местные компании вкладываться в российский Дальний Восток.

В 2016 году состоялась знаковая встреча Абэ и Путина. Японский премьер пригласил российского президента в свою родную префектуру Ямагути, явно надеясь на то, что широкий жест будет оценён — ранее он никогда не звал иностранных лидеров к себе «в гости», даже глав союзных США. Однако ожидаемого прорыва не произошло. Всё, о чём удалось договориться лидерам, это послабление визового режима для посещения Курил японцами и совместное хозяйственное освоение островов. Причём последнее толком и не началось: Москва и Токио не сошлись по поводу того, под чьей юрисдикцией будут работать совместные предприятия.

Несмотря на беспрецедентные дипломатические усилия, результаты политики Абэ на российском направлении свелись к поддержанию статуса кво. Более того, некоторые в Японии полагают, что их премьер был унижен, не получив от Москвы ни одной уступки. Следующий глава правительства, несомненно, учтёт этот факт и уже не будет строить никаких иллюзий в отношении России.