Абэ унёс с собой надежду на мирный договор с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о том, что он собирается добровольно сложить с себя полномочия. Причиной его решения стало обострение хронической болезни. Для России это плохие новости: Синдзо Абэ стал, пожалуй, самым дружелюбно настроенным к стране японским премьером послевоенных лет. Кто бы ни пришёл ему на смену, неудачи политики Абэ на российском направлении вынудят нового главу правительства пересмотреть подход к Москве.
Слухи об ухудшении здоровья Абэ стали циркулировать ещё в начале лета и активизировались в августе, когда премьер-министр начал проводить всё больше времени в больницах, и всё меньше — на публике. Правящая Либерально-демократическая партия до последнего момента отрицала домыслы, но 28 августа Абэ сам признал, что ему надо пройти длительное лечение.
Из-за моей болезни я буду неспособен принимать правильные решения, — заявил Синдзо Абэ.
Японский премьер давно страдает от хронического язвенного колита — заболевания кишечного тракта. В 2007 году, спустя всего год после того, как он стал самым молодым главой правительства, болезнь вынудила его в первый раз сложить полномочия. Пройдя лечение, в 2012 году Абэ снова избрался на пост, и в начале этой недели вошёл в историю как самый долго правящий премьер-министр послевоенной Японии. Его премьерский срок должен был подойти к концу в сентябре 2021 года.
Генеральный секретарь правящей партии Тосихиро Никаи ранее
Один из ведущий российских японистов и заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что вместе с Абэ уходит в прошлое «медовый месяц» российско-японских отношений.
Уход Абэ, безусловно, отбросит наши отношения назад, так как многое в них в значительной степени зависело от его личных усилий. Он инициировал диалог на высшем уровне, старался его поддерживать даже в сложной ситуации экономических санкций и конфронтации России с Западом. В целом РФ была одним из приоритетов дипломатии Абэ. Маловероятно, что следующий премьер будет столь же активен на этом направлении, проявит такой же энтузиазм. Отставка Абэ, конечно, скажется и на вопросе заключения мирного договора. Но лично у меня никогда не было иллюзий в отношении того, что проблему Курильских островов можно урегулировать в ближайшее время. Позиции сторон определились ещё два года назад, и они были слишком далеки друг от друга. Новому премьер-министру Японии надо будет как-то эту задачу решать, и, наверно, выводить вопрос мирного договора из повестки дня двусторонних отношений. Во всяком случае из их приоритетного пункта.
Урегулирование вопроса с Курилами было для Абэ задачей глубоко личной: в 1980-е годы заключить мирный договор с СССР пытался его отец Синтаро Абэ, занимавший тогда пост министра иностранных дел. В 2019 году Синдзо Абэ
За время своего премьерства Абэ встречался с Владимиром Путиным 27 раз и 11 раз посещал Россию. Для сравнения: российский лидер побывал в Японии лишь дважды.
Глава восточного соседа РФ не раз говорил о том, что в основу мирного договора должна лечь советско-японская декларация 1956 года, по которой Японии передавались два небольших острова — Шикотан и Хабомаи, а Итуруп и Кунашир входили в состав СССР. Таким образом, Абэ намекал, что готов смягчить традиционную японскую позицию и согласиться на два острова, хотя Токио годами требовал от Москвы все четыре.
Япония не присоединилась к западным санкциям в 2014 году и не стала высылать российских дипломатов после отравления Скрипалей в Солсбери. Напротив, правительство Абэ последовательно проталкивало планы экономического сотрудничества с РФ и инвестиций в Дальний Восток. Массивные вложения в экономику восточных регионов были тем «пряником», который Япония предлагала России в обмен на заключение мирного договора. Однако осуществить эти планы оказалось сложнее, чем написать: в отличие от руководства КНР, правительство демократической Японии не может принуждать местные компании вкладываться в российский Дальний Восток.
В 2016 году состоялась знаковая встреча Абэ и Путина. Японский премьер пригласил российского президента в свою родную префектуру Ямагути, явно надеясь на то, что широкий жест будет оценён — ранее он никогда не звал иностранных лидеров к себе «в гости», даже глав союзных США. Однако ожидаемого прорыва не произошло. Всё, о чём удалось договориться лидерам, это послабление визового режима для посещения Курил японцами и совместное хозяйственное освоение островов. Причём последнее толком и не началось: Москва и Токио не сошлись по поводу того, под чьей юрисдикцией будут работать совместные предприятия.
Несмотря на беспрецедентные дипломатические усилия, результаты политики Абэ на российском направлении свелись к поддержанию статуса кво. Более того, некоторые в Японии полагают, что их премьер был унижен, не получив от Москвы ни одной уступки. Следующий глава правительства, несомненно, учтёт этот факт и уже не будет строить никаких иллюзий в отношении России.
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