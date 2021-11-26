Захар Прилепин рассказал, что убило Есенина

Писатель, заместитель худрука МХАТа им. Горького Захар Прилепин рассказал в беседе с NEWS.ru, что убило Сергея Есенина (1895–1925). Он заявил, что в уходе поэта из жизни виноваты не большевики, не алкоголизм и не женщины, одну из которых — танцовщицу Айседору Дункан — Прилепин считает причастной к тому, что Есенин увлёкся чрезмерным употреблением спиртного, а некая заданность судьбы.

Есенин был нацелен на муку, потому что она являлась, как ни банально звучит, для него творческим топливом. Если бы остался царь-батюшка, временное правительство или если бы прилетели инопланетяне, это бы не имело никакого значения. Есть определённый тип судьбы — Есенин уже в 1914 году пишет суицидальные стихи, — рассказал Прилепин.

Говоря о женщинах в жизни Сергея Есенина, Захар Прилепин отметил мать поэта, которую тот «презирал как женщину и как человека», первую законную жену Зинаиду Райх и Айседору Дункан. Именно американская танцовщица, по мнению писателя, сыграла роковую роль в судьбе Есенина.

У неё был бесконечный доступ ко всем продуктам и напиткам, прямо из Кремля. Есенин, до того момента никогда не злоупотреблявший алкоголем, начинал утро шампанским, полдник был с коньяком — и так до самого вечера. Он спился стремительно, у него были уже необратимые процессы в организме. Если человек нацелен на трагедию, она с ним случится неизбежно, — считает Прилепин.

Писатель напомнил о грядущей 3 и 4 декабря премьере спектакля «Женщины Есенина», поставленной по его книге во МХАТе им. Горького. Роли в спектакле исполнили Андрей Вешкурцев (Есенин), Екатерина Стриженова (мать Есенина), Алиса Гребенщикова (Зинаида Райх), Екатерина Волкова (Айседора Дункан) и другие.

Ранее Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что 88-летняя народная артистка СССР Татьяна Доронина, которая была художественным руководителем МХАТа им. Горького с 1987 по 2018 год, до назначения на эту должность Эдуарда Боякова, может вернуться на свой пост. При этом Прилепин призвал «не обманывать себя» и отметил, что «едва ли она будет заниматься управлением в полном смысле этого слова». Напомним, что после ухода Боякова, уволенного около месяца назад новым генеральным директором театра Владимиром Кехманом, МХАТ им. Горького всё ещё остаётся без художественного руководителя.