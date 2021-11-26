16+

Рубрики

Медиа

Архив

Искусство

Захар Прилепин рассказал, что убило Есенина

Писатель Прилепин заявил, что причиной смерти Сергея Есенина стала «заданность судьбы»
09:00, 27 ноября 2021
Захар Прилепин рассказал, что убило Есенина Сергей Есенин, 1914 г. Фото: Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Писатель, заместитель худрука МХАТа им. Горького Захар Прилепин рассказал в беседе с NEWS.ru, что убило Сергея Есенина (1895–1925). Он заявил, что в уходе поэта из жизни виноваты не большевики, не алкоголизм и не женщины, одну из которых — танцовщицу Айседору Дункан — Прилепин считает причастной к тому, что Есенин увлёкся чрезмерным употреблением спиртного, а некая заданность судьбы.

Есенин был нацелен на муку, потому что она являлась, как ни банально звучит, для него творческим топливом. Если бы остался царь-батюшка, временное правительство или если бы прилетели инопланетяне, это бы не имело никакого значения. Есть определённый тип судьбы — Есенин уже в 1914 году пишет суицидальные стихи, — рассказал Прилепин.

Говоря о женщинах в жизни Сергея Есенина, Захар Прилепин отметил мать поэта, которую тот «презирал как женщину и как человека», первую законную жену Зинаиду Райх и Айседору Дункан. Именно американская танцовщица, по мнению писателя, сыграла роковую роль в судьбе Есенина.

У неё был бесконечный доступ ко всем продуктам и напиткам, прямо из Кремля. Есенин, до того момента никогда не злоупотреблявший алкоголем, начинал утро шампанским, полдник был с коньяком — и так до самого вечера. Он спился стремительно, у него были уже необратимые процессы в организме. Если человек нацелен на трагедию, она с ним случится неизбежно, — считает Прилепин.

Писатель напомнил о грядущей 3 и 4 декабря премьере спектакля «Женщины Есенина», поставленной по его книге во МХАТе им. Горького. Роли в спектакле исполнили Андрей Вешкурцев (Есенин), Екатерина Стриженова (мать Есенина), Алиса Гребенщикова (Зинаида Райх), Екатерина Волкова (Айседора Дункан) и другие.

Ранее Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что 88-летняя народная артистка СССР Татьяна Доронина, которая была художественным руководителем МХАТа им. Горького с 1987 по 2018 год, до назначения на эту должность Эдуарда Боякова, может вернуться на свой пост. При этом Прилепин призвал «не обманывать себя» и отметил, что «едва ли она будет заниматься управлением в полном смысле этого слова». Напомним, что после ухода Боякова, уволенного около месяца назад новым генеральным директором театра Владимиром Кехманом, МХАТ им. Горького всё ещё остаётся без художественного руководителя.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео