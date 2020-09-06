Путин объяснил свой совет артистам не выступать в период пандемии

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В период пандемии коронавирусной инфекции нового типа проведение массовых мероприятий может быть рискованным. И этот риск не является оправданным. Так заявил президент России Владимир Путин, объясняя, почему он в июне советовал отказаться от выступлений оркестру под управлением Валерия Гергиева.

Как отметил глава государства, неизвестно, можно ли возобновлять массовые мероприятия сейчас. Данный вопрос должны решать специалисты. И если они говорят, что не стоит — значит не стоит.

Президент объяснил, по какой причине он считает такой риск неоправданным. По его словам, если доводом для возобновления является риск потери квалификации, то лучше организовывать артистам репетиции, а спортсменам тренировки. Путин подчеркнул, что понимает, что у деятелей культуры в период пандемии упали доходы.

Но мне кажется, лучше потерпеть, подождать какое-то время, зато сохранить здоровье и жизнь певцов и танцоров, чем потом кусать локти и говорить: «Как же так, зачем мы так поспешили, посуетились?». Я считаю такой риск неоправданным. Уверен, что придёт время и довольно скоро все вернётся на круги своя, — приводится высказывание президента в эфире телеканала «Россия −1».

NEWS.ru писал, что об этом Путин ещё в июне сообщилхудруку Мариинского театра Валерию Гергиеву, предложившему перевести коронавирусную «паузу» для учреждений культуры в более активную фазу деятельности.