Премьеру третьей части «Фантастических тварей» отложили в РФ

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Художник Алексей Крюков, написавший цикл картин о конфликте в Донбассе, заявил о желании создать картину про единение славян, передаёт «Слово и Дело». Он выразил надежду, что люди могут измениться и начать иначе относиться к настоящим ценностям.

Как художник, я хочу написать картину, которая будет символизировать единение, возрождение Русского мира. Я верю, что человек со всеми его пороками, обуянный гневом и страстями, алчностью всё-таки переродится. Эта ситуация...