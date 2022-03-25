Премьеру третьей части «Фантастических тварей» отложили в РФ
Захар Чайченко
Захар Чайченко
15:13, 25 марта 2022
Фото: imdb.com
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Студия Warner Bros. заявила о переносе выхода фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» в России на неизвестный срок. Фильм должен был выйти в российский прокат 14 апреля, однако руководство студии решило перенести релиз на фоне военной спецоперации на Украине.
Релиз откладывается на неопределённый период, — сообщили в пресс-службе Warner Bros.
На фоне ситуации на Украине компания Warner Bros. приостановила выход фильма «Бэтмен» в кинотеатрах России. Премьера новой истории про Человека — летучую мышь должна была состояться 2 марта.
Медиахолдинг WarnerMedia, в который входят HBO, CNN и Warner Bros., заявил о приостановке вещания и лицензирования, выпуска фильмов и игр в России 9 марта. Такое распоряжение дал гендиректор холдинга Джейсон Килар.