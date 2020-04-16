Музей современного искусства в Нью-Йорке выпустил бесплатные курсы

https://static.news.ru/photo/42468b26-7fc3-11ea-bbda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Нью-йоркский Музей современного искусства (MoMA) опубликовал пять бесплатных онлайн-курсов по современному искусству, фотографии и моде. Они доступны на сайте Coursera.

MoMA предлагает занятие по теме «Что такое современное искусство?», которое рассматривает 70 работ, созданных с 1980-х и до настоящего времени. Серия уроков «Современное искусство и идеи» рассказывает о процессе творения, понимании источников вдохновения художников и их рефлексии на социокультурные проблемы. Тема «В студии: Послевоенное абстрактное изобразительное искусство») посвящена жизни и работе семи мастеров нью-йоркской школы, среди которых Марк Ротко, Джексон Поллока и Агнес Мартин.

Музей также представил курс «Мода как дизайн», в рамках которого специалисты, историки и дизайнеры объясняет суть 70 предметов одежды и аксессуаров. И, наконец, занятия «Видеть сквозь фотографию» рассказывают о фотоискусстве и проводят анализ снимков, сделанных за 180 лет, чтобы показать разницу между созерцанием изображения и его пониманием.

Как писал NEWS.ru, Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина открыл второй сезон онлайн-марафона «Академия Пушкинского». Он начался 1 апреля.