Калифорниец получил пять лет тюрьмы за продажу подделок Уорхола и Баскии

https://static.news.ru/photo/1de747cc-ca71-11ea-9a45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жителя американского штата Калифорния, пытавшегося продать поддельные работы известных художников, приговорили к пяти годам тюрьмы. Среди работ были произведения, якобы созданные Энди Уорхолом и Жаном-Мишелем Баскией.

Проживающий в Западном Голливуде продюсер Филип Райтер признан виновным по статьям об интернет-мошенничестве, хищении персональных данных при отягчающих обстоятельствах и незаконном возврате налогов, сообщает The Art Newspaper.

Райтер выдавал фальсификат за оригинальные картины, составляя на них письма и чеки от предыдущих покупок, которые якобы подтверждали их подлинность и происхождение. На некоторых документах были поддельные печати, которые говорили о принадлежности работ к наследию уже умерших художников.

Суммарно мошенник намеревался присвоить более $6 млн. На сегодняшний день ему удалось заработать незаконным путём $750 тысяч.

В январе эксперты по творчеству нидерландского художника Винсента Ван Гога установили подлинность одного из автопортретов художника. Ранее принадлежащая норвежскому музею необычная картина 1889 года вызывала сомнения с 1970 года из-за недостатка информации о том, где и когда она была написана, писал NEWS.ru.