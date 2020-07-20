Калифорниец получил пять лет тюрьмы за продажу подделок Уорхола и Баскии

Жителя американского штата Калифорния, пытавшегося продать поддельные работы известных художников, приговорили к пяти годам тюрьмы. Среди работ были произведения, якобы созданные Энди Уорхолом и Жаном-Мишелем Баскией.
Проживающий в Западном Голливуде продюсер Филип Райтер признан виновным по статьям об интернет-мошенничестве, хищении персональных данных при отягчающих обстоятельствах и незаконном возврате налогов,
Райтер выдавал фальсификат за оригинальные картины, составляя на них письма и чеки от предыдущих покупок, которые якобы подтверждали их подлинность и происхождение. На некоторых документах были поддельные печати, которые говорили о принадлежности работ к наследию уже умерших художников.
Суммарно мошенник намеревался присвоить более $6 млн. На сегодняшний день ему удалось заработать незаконным путём $750 тысяч.
В январе эксперты по творчеству нидерландского художника Винсента Ван Гога установили подлинность одного из автопортретов художника. Ранее принадлежащая норвежскому музею необычная картина 1889 года вызывала сомнения с 1970 года из-за недостатка информации о том, где и когда она была написана, писал NEWS.ru.
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