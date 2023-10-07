Военный эксперт рассказал, зачем украинский спецназ воюет в Судане Военэксперт Матвийчук: украинские бойцы в Судане отстаивают чьи-то интересы

Фото: МО Украины

В Судане действует не спецназ ВСУ, а группировка, похожая на ЧВК «Вагнер», предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, бойцы отстаивают в восточноафриканской стране интересы тех, кто их нанял.

Полагаю, что в Судане действует не спецназ ВСУ, а нечто похожее на ЧВК «Вагнер» — наняли украинских бойцов, расписали задачи и отправили в бой, — сказал он.

По мнению Матвийчука, бойцы отстаивают в Судане чьи-то финансовые или политические интересы. Он отметил, что это могут быть США, Великобритания, Евросоюз — кто угодно, у кого есть на это ресурсы.

Скорее всего, они неплохо обучены. На Украине осталась система подготовки советского спецназа, по ней растили и российских профессионалов. Это прекрасно подготовленные люди, к тому же, вероятно, прошедшие лагеря в Британии. Высокопрофессиональные ребята, скорее всего, — отметил эксперт.

Матвийчук добавил, что силы наемников могут направить на защиту военных баз, трубопроводов, промышленности, электростанций и других объектов критической инфраструктуры страны.

Ранее CNN пришел к выводу, что в Судане могут действовать украинские спецслужбы. По данным телеканала, они могли стоять за серией ударов беспилотников по позициям Сил быстрого реагирования (RSF) 19 сентября. При этом авторы расследования признали, что не получили независимого подтверждения своих предположений.

Конфликт между Вооруженными силами Судана, возглавляемыми командующим Абдель Фаттахом аль-Бурханом, и Силами быстрого реагирования (бывшим ополчением джанджавидов) во главе с Мухаммадом Хамданом Дагло продолжается с 15 апреля 2023 года. Армия и СБР не смогли договориться об условиях, на которых силы Дагло должны были интегрироваться в состав армии, что привело к противостоянию двух сил, продолжающемуся до сих пор, несмотря на многочисленные попытки разных стран усадить стороны за стол переговоров.