Власти Нигера опровергли информацию о присутствии в стране ЧВК «Вагнер» Премьер-министр Нигера: присутствие бойцов ЧВК «Вагнер» в стране невозможно

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Нигера Ухумуду Махамаду опроверг информацию о том, что в стране могут находиться бойцы ЧВК «Вагнер». В эфире саудовского телеканала Asharq находящийся в настоящее время в Париже политик заявил, что присутствие ЧВК на территории Нигера или близ его границы в соседнем Мали невозможно, поскольку для этого им необходимо вступить в бой с исламскими группировками.

Я не могу подтвердить присутствие, оно невозможно. <...> На границе между Мали и Нигером нет сил «Вагнера», там находятся исламистские группировки. <...> Сначала нужно уничтожить эти группировки, этого не произошло за четыре года. <...> Я считаю, что это невозможно, — сказал Махамаду.

Ранее появились сообщения о том, что свергшие президента Нигера Мохамеда Базума мятежники обратились за военной помощью к ЧВК «Вагнер». Мятежники опасаются Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которое требовало до воскресенья, 6 августа, восстановить власть Базума. В противном случае блок из 15 стран угрожает начать военную интервенцию в Нигер.

Нигерийские военные свергли президента страны Мохамеда Базума 27 июля. Гвардия главы государства посадила его под домашний арест, ввела в столице комендантский час, а также приостановила работу всех государственных учреждений на территории страны.

В свою очередь министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж не считает ЧВК «Вагнер» причастной к перевороту в Нигере. При этом он добавил, что в компании могут поддерживать мятежников. Министр также отметил, что в этом случае они должны осознавать последствия своих действий.