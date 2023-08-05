Захватившие власть в Нигере мятежники попросили помощи у ЧВК «Вагнер»

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Свергшие президента Нигера Мохамеда Базума мятежники обратились за военной помощью к ЧВК «Вагнер». Один из лидеров госпереворота Салифу Моди встретился в Мали с представителем «оркестра», который рассматривает запрос, сообщил журналист и старший научный сотрудник центра «Суфан» Вассим Наср со ссылкой на источники, передает Associated Press.

В настоящее время мятежники опасаются реакции Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которое потребовало до воскресенья восстановит власть Базума. В противном случае блок из 15 стран может начать военную интервенцию.

Им нужен «Вагнер», потому что он станет гарантией удержания ими власти, — сказал Наср.

Ранее министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж не считает, что ЧВК «Вагнер» может быть причастна к перевороту в Нигере. При этом он добавил, что «музыканты» могут поддерживать мятежников. Министр также отметил, что в этом случае они должны осознавать последствия своих действий.

27 июля нигерийские военные объявили о свержении президента страны Мохамеда Базума. Гвардия главы государства заблокировала его резиденцию. После этого в стране был введен комендантский час и приостановлена работа всех госучреждений.