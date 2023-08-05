Свергшие президента Нигера Мохамеда Базума мятежники обратились за военной помощью к ЧВК «Вагнер». Один из лидеров госпереворота Салифу Моди встретился в Мали с представителем «оркестра», который рассматривает запрос, сообщил журналист и старший научный сотрудник центра «Суфан» Вассим Наср со ссылкой на источники, передает Associated Press.

В настоящее время мятежники опасаются реакции Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которое потребовало до воскресенья восстановит власть Базума. В противном случае блок из 15 стран может начать военную интервенцию.

Им нужен «Вагнер», потому что он станет гарантией удержания ими власти, сказал Наср.

Ранее министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж не считает, что ЧВК «Вагнер» может быть причастна к перевороту в Нигере. При этом он добавил, что «музыканты» могут поддерживать мятежников. Министр также отметил, что в этом случае они должны осознавать последствия своих действий.

27 июля нигерийские военные объявили о свержении президента страны Мохамеда Базума. Гвардия главы государства заблокировала его резиденцию. После этого в стране был введен комендантский час и приостановлена работа всех госучреждений.