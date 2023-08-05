Во Франции усомнились в причастности ЧВК «Вагнер» к мятежу в Нигере

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Франция не считает, что ЧВК «Вагнер» может быть причастна к перевороту в Нигере, заявил изданию Agence France-Press министр вооруженных сил страны Себастьен Лекорню. При этом он добавил, что «музыканты» могут поддерживать мятежников. Министр также отметил, что в этом случае они должны осознавать последствия своих действий.

[ЧВК] «Вагнер» не стояла за переворотом. Но — из конъюнктурных соображений — «Вагнер» может стремиться поддержать хунту, которая пытается установить свои порядки. Но последствия такого выбора должны четко осознаваться, — заявил Лекорню.

27 июля нигерийские военные объявили о свержении президента страны Мохамеда Базума. Гвардия главы государства заблокировала его резиденцию. После этого в стране был введен комендантский час и приостановлена работа всех госучреждений.

В связи с произошедшим Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) разработало план возможного военного вмешательства. Вместе с тем организация призывает к дипломатическому урегулированию конфликта. По словам представителей ЭКОВАС, у мятежников еще есть шанс «откатить все назад». Если лидеры переворота не согласятся, то организация нанесет удар, говорится в сообщении.