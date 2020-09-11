Власти африканского города хотят напоить жителей канализационной водой

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Власти зимбабвийского города Булавайо намерены использовать в качестве питьевой воду из плотины Хеми, куда сливаются канализационные стоки. На такие меры их вынудила пойти засуха.

Половина резервуаров в городе не работают из-за слишком низкого уровня воды. Остальные заполнены не более чем на четверть. В настоящее время вода подаётся в дома только один раз в неделю.

Замдиректора городских инженерных служб Сикхумбузо Нкубе заявил, что вода в Хеми приемлемого качества. Во всяком случае, она лучше той, что находится в водохранилище на западной окраине Булавайо, куда сливаются отходы с предприятий и ферм.

Об очистке воды речи не идёт, поскольку из-за экономического упадка в стране власти не могут обеспечить нормальную её подачу вообще, сообщает Bloomberg.

Ранее NEWS.ru писал, что в Крыму из-за засухи обмелели водохранилища, что привело к нехватке питьевой воды. В конце августа властям полуострова пришлось объявить о том, что в Симферопольском и Бахчисарайском районах вводится поэтапное ограничение на подачу водопроводной воды в жилые дома. В некоторых населённых пунктах она подаётся только вечером и утром. При этом их жители жалуются, что график водоснабжения нарушается, а из кранов идёт грязная вода с неприятным запахом.