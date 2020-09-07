Без демагогии: как Россия может обеспечить Крым водой

В ООН сообщили, что ответственность за водоснабжение Крыма лежит как на России, так и на Украине. Это был ответ на обращение зампреда комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской с призывом обратить внимание на нехватку питьевой воды на полуострове. Две недели назад властям Крыма из-за засухи пришлось ввести подачу воды по графику. Москва обвиняет в сложившейся ситуации Киев, однако эксперты подчёркивают: проблему надо решать путём строительства опреснительных заводов, а не давления на украинские власти.

Официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что главная ответственность за водоснабжение Крыма лежит на России, однако и Украина должна участвовать в решении этой проблемы.

Мы далее отмечаем, что в соответствии с международным законодательством в области прав человека Украина обязана поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав и постоянно держать в поле зрения вопрос о том, может ли она принять меры для обеспечения достаточного уровня жизни для всех лиц, находящихся на её территории, — передаёт слова Тросселл РИА Новости.

Ранее Наталья Поклонская сообщила, что была «приятно удивлена» реакцией ООН на её обращение по поводу ситуации с водой на полуострове.

Мне как заместителю председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам предложено сотрудничество с Департаментом полевых операций и технического сотрудничества Управления ООН в предоставлении дополнительной информации по вопросу доступа к воде в Крыму, — написала Поклонская в своём Telegram-канале.

Проблема нехватки питьевой воды в Крыму резко обострилась в августе, когда из-за засухи обмелели местные водохранилища. В конце месяца властям полуострова пришлось объявить о том, что в Симферопольском и Бахчисарайском районах вводится поэтапное ограничение на подачу водопроводной воды в жилые дома. В некоторых населённых пунктах она подаётся только вечером и утром. При этом их жители жалуются, что график водоснабжения нарушается, а из кранов идёт грязная вода с неприятным запахом.

До присоединения к России Крым получал 80% питьевой воды из Украины, через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После того как полуостров вошёл в состав РФ, украинская сторона построила на Северо-Крымском канале дамбу, перекрыв доступ к воде. С тех пор вопрос водоснабжения решался за счёт крымских водохранилищ, но эксперты подчёркивали, что это полумеры, а кардинально решить проблему могло бы строительство опреснительных заводов для морской воды — подобный подход давно и успешно применяется в Израиле.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская сторона продолжает оправдывать тяжёлую ситуацию с питьевой водой в Крыму действиями Украины. В Киеве нет единства мнений по поводу того, стоит ли снабжать неподконтрольную территорию. С одной стороны, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что раз Киев считает Крым своей территорией, то логично было бы не отрезать его от Днепра. Тем не менее такая точка зрения в правительстве не так уж популярна: президент Владимир Зеленский заявил, что этот вопрос закрыт и вода на полуостров подаваться не будет до тех пор, пока он не вернётся в состав Украины.

ООН в этой ситуации, несмотря на надежды Поклонской, так и не принял чью-либо сторону. Кроме того, большой вопрос, сможет ли Всемирная организация как-то повлиять на одну из сторон, учитывая категоричность их позиций. Вынесение конфликта на уровень ООН чревато непредсказуемыми последствиями: учитывая фактор международной изоляции России, организация может встать и на сторону Украины. Тем более что Москва контролирует территорию де-факто и, по логике вещей, отвечает за всё происходящее на полуострове.