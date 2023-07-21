В ЮАР отклонили иск оппозиции об «аресте» Путина Высокий суд в ЮАР прекратил дело по иску оппозиции об аресте Путина на саммите БРИКС

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Высокий суд ЮАР в Претории постановил прекратить дело по иску оппозиционной партии страны «Демократический альянс» с требованием арестовать президента России Владимира Путина в случае, если бы он приехал на саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике, передает РИА Новости. Решение было принято по соглашению сторон.

По соглашению сторон было принято следующее решение: зафиксировано, что ввиду следующих фактов дело больше не требует рассмотрения, — говорится в проекте постановления.

Ранее стало известно, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России. Это означает, что страны, ратифицировавшие статут МУС, гипотетически могут задержать Владимира Путина, выполняя свои обязательства перед организацией. В экспертном сообществе такой сценарий считают маловероятным. При этом внимание общественности привлекла ситуация вокруг саммита БРИКС, который будет проходить в ЮАР.

Ранее главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан призвал власти ЮАР поступить «правильно» и учитывать международное право, если Путин посетит саммит БРИКС в Йоханнесбурге.