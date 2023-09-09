В Марокко снова увеличилось число жертв сильного землетрясения Al Jazeera: число погибших при землетрясении в Марокко увеличилось до 822

Фото: Wang Dongzhen/XinHua/Global Look Press

Марокко

Число жертв землетрясения в Марокко увеличилось до 822, при этом пострадали 672 человека, сообщает Al Jazeera со ссылкой на государственное телевидение страны. До этого власти заявляли о 632 погибших и 329 раненых.

Число жертв землетрясения, произошедшего в стране вечером в пятницу, возросло до 822, 672 человека ранены, — говорится в сообщении.

При этом генконсул РФ в Касабланке Олег Прохоров сообщил ТАСС, что от российских граждан не поступало обращений в связи с землетрясением. В генеральном консульстве отметили, что продолжат следить за развитием ситуации.

На 10:00 утра по местному времени (12:00 мск) обращений от российских граждан — туристов и тех, кто постоянно проживает в королевстве, — в связи с произошедшим землетрясением не поступало, — сказал Прохоров.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о том, что в Марокко 8 сентября в 23:11 (01:11 мск 9 сентября) было зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 6,9. Его эпицентр находился в 80 километрах на юго-запад от города Марракеш с населением почти 839 тысяч человек. Очаг стихии залегал на глубине 10 километров. По первоначальным данным сообщалось о 296 погибших и 153 раненых.