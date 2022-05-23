В Мали заявили, что антироссийские санкции ударили по бедным странам Глава МИД Мали Диоп: антироссийские санкции ударили по бедным странам

Абдулай Диоп / Фото MFA Russia/Global Look Press

Глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что санкции Запада против России парализовали глобальную экономическую систему, что уже ударило по бедным странам. Дальнейшее ухудшение ситуации способно привести к кризису в сфере продовольствия, отметил он в беседе с РИА Новости.

Цены на все продукты выросли... Возникает очень много сложностей, очень много проблем. Также могут быть затронуты банковские операции. Это создало трудности, парализовало экономическую систему. И, естественно, это в первую очередь бьёт по бедным странам, которые уже столкнулись с большими проблемами в снабжении населения, — подчеркнул Диоп.

Дипломат добавил, что из-за кризиса на Украине Мали в настоящее время не может найти на рынке пшеницу, которая пользуется спросом именно у бедных стран. Диоп считает, что даже поток продовольственной и гуманитарной помощи не исправит ситуацию, если люди лишатся доступа к продуктам питания.

Также глава МИД Мали отметил, что, по его мнению, любые санкции только усложняют проблемы, но не решают их.

Вне зависимости от воли Мали западные санкции в целом влияют на всех. Очевидно, что это повлияет на продовольственную ситуацию в мире, — сказал Диоп.

Ранее стало известно, что экономист Павел Самиев заявил: остановка экспорта с Украины и из России, проблемы с урожаем в других странах и дефицит удобрений могут привести к мировой продовольственной катастрофе. Самые тяжёлые последствия грозят бедным странам, закупающим кукурузу и пшеницу у России и Украины, отметил он.