Устроившие переворот в Мали военные отменили комендантский час в стране

Захватившие власть в Мали в результате переворота военные решили отменить комендантский час в стране. Об этом заявили в Совете спасения, который создали сами военные.
Комендантский час действовал в Мали более двух недель после свержения 75-летнего Ибрагима Бубакара Кейты, который занимал должность главы государства с 4 сентября 2013 года,
Мятеж в Мали произошел 18 августа на военной базе близ столицы Бамако. Военные захватили главу государства, а также премьера Бубу Сиссе. Через некоторое время президент ушёл в отставку и распустил парламент и правительство. Позже его вместе с теперь уже бывшим премьером отпустили.
Мятежники хотят провести в стране всеобщие выборы и совершить политическую трансформацию. 20 августа они опубликовали заявление, в котором рассказали, что на время переходного периода страной будет управлять временный президент. Он может быть как гражданским, так и военным лицом.
Ранее представитель мятежников Исмаэль Вог заявил, что военные и представители Экономического сообщества западноафриканских государств пока не пришли к соглашению по поводу передачи власти.
NEWS.ru писал, что Евросоюз и ООН осудили военный переворот в Мали. Председатель Евросовета Шарль Мишель считает, что таким способом нельзя разрешить кризис, каким бы глубоким он не был.
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