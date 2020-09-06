Устроившие переворот в Мали военные отменили комендантский час в стране

https://static.news.ru/photo/0c8c34f8-f06c-11ea-b680-fa163e074e61_660.jpg Фото: Habib Kouyate/Xinhua/Global Look Press

Захватившие власть в Мали в результате переворота военные решили отменить комендантский час в стране. Об этом заявили в Совете спасения, который создали сами военные.

Комендантский час действовал в Мали более двух недель после свержения 75-летнего Ибрагима Бубакара Кейты, который занимал должность главы государства с 4 сентября 2013 года, сообщает РИА Новости.

Мятеж в Мали произошел 18 августа на военной базе близ столицы Бамако. Военные захватили главу государства, а также премьера Бубу Сиссе. Через некоторое время президент ушёл в отставку и распустил парламент и правительство. Позже его вместе с теперь уже бывшим премьером отпустили.

Мятежники хотят провести в стране всеобщие выборы и совершить политическую трансформацию. 20 августа они опубликовали заявление, в котором рассказали, что на время переходного периода страной будет управлять временный президент. Он может быть как гражданским, так и военным лицом.

Ранее представитель мятежников Исмаэль Вог заявил, что военные и представители Экономического сообщества западноафриканских государств пока не пришли к соглашению по поводу передачи власти.

NEWS.ru писал, что Евросоюз и ООН осудили военный переворот в Мали. Председатель Евросовета Шарль Мишель считает, что таким способом нельзя разрешить кризис, каким бы глубоким он не был.